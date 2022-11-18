Спорт

В Пензе стартовал трехдневный турнир по баскетболу

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Исключительно в женской компании проходят соревнования в пензенской спортивной школе № 1. Трехдневный турнир по баскетболу имени олимпийских призеров Ольги и Евгении Фролкиных объединил девушек 2007 года рождения и моложе.

Команды из Самары, Тольятти, Саранска, Пензы и Павлова Нижегородской области борются за победу.

«Система самая обыкновенная, круговая, пять команд-участниц, играют каждый с каждым по кругу. Рассчитываются баллы: за победу - два очка, за проигрыш - одно», - рассказала главный судья соревнований Ирина Бараненко.

Областной центр на состязаниях представляют девушки из команды под названием «Ника». Пензенские спортсменки ни в чем не уступают соперницам.

«Я считаю, чтобы побеждать в баскетболе, нужна слаженность команды, физическая подготовка, слушать друг друга в игре», - отметила участница соревнований Дарья Бурлакова (г. Пенза).

«Баскетболом я занимаюсь семь лет, меня отвел папа, потому что он раньше им занимался. Я постепенно ходила, и мне он очень сильно нравится», - поделилась участница соревнований Софья Филина (г. Пенза).

Победителем станет команда, набравшая наибольшее количество очков.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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