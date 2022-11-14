Спорт

Пензенские волейболистки обретают уверенность в игре

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Волейболистки клуба «Университет-Визит» с каждым туром чемпионата российской Высшей лиги Б обретают дополнительную уверенность.

Поездка в Иваново получилась неоднозначной, однако принесла команде более 50 процентов очков. Местную «Шуяночку» студентки обыграли дважды. В первой встрече не отдали ни одного сета, повторная прошла в более упорной борьбе. Но и здесь победа со счетом 3:1 досталась пензенским девушкам.

«Уже хорошо, команда мастеровитая, нам не хватает в мелочах, сыгранности. В принципе, можно ставить более высокие цели, чем сейчас стоят», - главный тренер ВК «Университет-Визит» Александр Ганин.

В другой спаренной серии «Университет-Визит» сразился против одного из лидеров лиги - дубля череповецкой «Северянки». В стартовом матче уступили (1:3), но в каждой партии исход решался на последних розыгрышах. Во втором поединке соперницы добрались до тай-брейка, где удачливее были северянки. Впрочем, за поражение со счетом 2:3 пензенские волейболистки получили бонусное очко.

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Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
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