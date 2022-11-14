Пенза принимает всероссийские соревнования по гимнастике

Жесткие падения, слезы разочарования и радость победы - так проходят всероссийские соревнования общества «Динамо» по спортивной гимнастике «Сурская осень». В столицу края приехали около 350 атлетов из 20 регионов страны, для некоторых «Буртасы» стали родными.
Иван Андрюшин, воспитанник воронежской школы, вот уже четыре года живет в Пензе.
«Тут занимаюсь. Из успехов: на российских соревнованиях был призером, имею звание кандидата в мастера спорта. На этих соревнованиях буду пробовать набрать сумму баллов на мастера спорта», - пояснил участник состязаний.
Для команды из Донецка дворец спорта также стал домашней площадкой. Уже семь месяцев гимнасты и их тренеры живут в Пензе, здесь же готовятся к соревнованиям.
«В Москве на многоборье мы заняли II место, из Смоленска привезли пять золотых медалей и одну бронзовую», - рассказал тренер по спортивной гимнастике Виталий Ревчук.
Пензенские наставники отдают все силы подготовке спортсменов, особенно если речь идет об ответственных стартах. 1 декабря будут выявлять сильнейших в рамках турнира «Олимпийские надежды».
«Дети 2011 года рождения допускаются по II взрослому разряду, основная масса выступает сейчас именно по нему. Это как бы подготовка перед основным стартом, после которого отбираются в сборную команду России», - сообщил тренер по спортивной гимнастике Евгений Искоркин.
На «Сурской осени» юноши и девушки, а также взрослые спортсмены демонстрируют свое мастерство в личном многоборье и в отдельных дисциплинах. Соревнования завершатся в четверг, 17 ноября.
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