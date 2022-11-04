Спорт

«Дизелист» стал лидером Восточной конференции НМХЛ

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Одержав победу в повторном матче против саратовского «Кристалла», пензенский «Дизелист» вырвался в лидеры Восточного дивизиона Национальной молодежной хоккейной лиги. На этот раз форварды решили решили сразу ошеломить соперника и уже в стартовом периоде открыли счет - отличился главный снайпер команды Кирилл Монахов.

Во втором отрезке игры «Дизелисты» оборотов не сбавили. Вначале шайбу забросил Венедикт Осипов, а затем защитники саратовцев допустили грубейшую ошибку, чем воспользовался Дмитрий Беленчук.

При счете 0:3 хозяева пошли ва-банк и организовали массированное наступление. Это позволило им сократить отставание до минимального, но на том подвиги волжан закончились. Монахов установил окончательный счет, на последних секундах забросив шайбу в пустые ворота, - 4:2.

«Дизелист» с 22 очками уверенно держится в лидирующей группе своего дивизиона.

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Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
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