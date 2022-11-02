Пензенский «Зенит» сыграл два матча на Дальнем Востоке

02.11.2022 | 20:45

Футбольный клуб «Зенит» завершил дальневосточное турне, в ходе которого провел 2 встречи и заработал 1 очко.

Первым соперником в матче чемпионата национальной лиги стал клуб «Динамо» из Владивостока, занимающий в турнирной таблице место значительно выше пензенцев. Но гости не стали обращать внимание на авторитет приморцев и организовали достойное сопротивление. Лишь на 82-й минуте оборона не уследила за форвардом хозяев и динамовцы открыли счет - 1:0. За оставшееся время сурская дружина отыграться не успела и потерпела поражение с минимальным отставанием.

Затем зенитовцы отправились в Хабаровск, в гости к дублю местного СКА. Эта команда располагается в нижней части турнирной таблицы, поэтому гости могли рассчитывать на благоприятный исход поединка. Игра действительно получилась равной, несмотря на созданные голевые моменты, соперники так и не смогли поразить ворота друг друга. Итогом стала нулевая ничья.

Пензенцы по возвращении домой начнут подготовку к последнему домашнему матчу первой части сезона - против лидирующей в чемпионате Калуги. Он пройдет 9 ноября.