Спорт

Пензенский «Зенит» сыграл два матча на Дальнем Востоке

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Футбольный клуб «Зенит» завершил дальневосточное турне, в ходе которого провел 2 встречи и заработал 1 очко.

Первым соперником в матче чемпионата национальной лиги стал клуб «Динамо» из Владивостока, занимающий в турнирной таблице место значительно выше пензенцев. Но гости не стали обращать внимание на авторитет приморцев и организовали достойное сопротивление. Лишь на 82-й минуте оборона не уследила за форвардом хозяев и динамовцы открыли счет - 1:0. За оставшееся время сурская дружина отыграться не успела и потерпела поражение с минимальным отставанием.

Затем зенитовцы отправились в Хабаровск, в гости к дублю местного СКА. Эта команда располагается в нижней части турнирной таблицы, поэтому гости могли рассчитывать на благоприятный исход поединка. Игра действительно получилась равной, несмотря на созданные голевые моменты, соперники так и не смогли поразить ворота друг друга. Итогом стала нулевая ничья.

Пензенцы по возвращении домой начнут подготовку к последнему домашнему матчу первой части сезона - против лидирующей в чемпионате Калуги. Он пройдет 9 ноября.

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Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
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