В Пензе открылся мини-футбольный фестиваль «Золотая осень»

31.10.2022 | 21:17

Для пяти команд на состязаниях по мини-футболу среди девочек 2008-2010 года рождения наступила «Золотая осень». Фестиваль позволит не только выявить лучшую сборную среди Наровчатского, Земетчинского, Никольского, Бековского районов и областного центра, но и присмотреть на будущее перспективных спортсменок.

«Это те команды, где тренеры работают, я бы их назвал энтузиастами своего дела, за что мы им благодарны, так как у этих девочек появляется ориентир в виде основной команды «Лагуна-УОР», куда они должны стремиться. Для этого мы и работаем», - отметил тренер МФК «Лагуна-УОР» Михаил Крюков.

Среди участниц - Полина Тремасова, голкипер пензенской команды, занимается мини-футболом год. До этого были плавание, легкая атлетика. Но именно командный вид спорта ее увлек сильнее всего.

«Самое сложное - один на один. Мяч в любой угол может полететь. Пенальти легче взять, чем один на один. Если игрок неопытный, он может смотреть на мяч и туда, куда бьет, а если опытный, может взгляд вниз опустить, но не смотреть на мяч», - объяснила Полина Тремасова.

После фестиваля «Золотая осень» для получения юными спортсменками большей игровой практики состоится первенство Пензенской области.