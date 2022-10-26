В Пензе стартовали всероссийские соревнования по водному поло

26.10.2022 | 20:50

В Пензе стартовал первый тур всероссийских соревнований по водному поло среди юношей до 14 лет. В каждой группе - по 12 команд. У ребят задача непростая - и плавать нужно быстро, и мяч в ворота противника забросить. Сурские ватерполисты встретились с соперниками из Казани, Волгоградской и Воронежской областей.

«Юноши второй группы борются за то, чтобы попасть в первую, первая борется за медали. Здесь группа Б - четыре команды. Они между собой сыграют, потом будут с другими. Три тура еще впереди у них», - рассказал комиссар первенства России по водному поло Станислав Пивоваров (г. Пенза).

По итогам жеребьевки пензенским спортсменам выпало соперничать с воронежскими. К сожалению, отбить все мячи, летевшие в ворота, не удалось. Гости победили с разгромным счетом 22:4.

Следующий этап первенства ждет спортсменов 30 ноября.