Баскетболистки «Юности» разгромили соперниц из Чувашии

24.10.2022 | 19:36

Пензенская «Юность» с победы стартовала в чемпионате российской Высшей лиги сезона-2022/23. К баскетболисткам приехали соперницы из чебоксарской «ЧГУ-Атланты».

Первая четверть поединка гостий явно разочаровала.

Красно-белые уверенно контролировали ход поединка и к концу периода заработали солидное преимущество - 21:8. Команда из Чувашии не прекратила погоню за хозяйками и к большому перерыву чуть сократила отставание - 36:29. Но это был последний успех студенток.

В дальнейшем пензячки действовали вдохновенно и постоянно наращивали отрыв. После третьей четверти «Юность» лидировала с гандикапом в 12 пунктов, а финальная сирена зафиксировала разгромную победу с преимущество в 31 очко - 81:50.

Следующую домашнюю серию сурская дружина проведет в среду и четверг против дебютанта турнира, вологодской «Вологжанки».