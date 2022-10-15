«Зенит» одержал первую в сезоне крупную победу

15.10.2022 | 21:00

Футболисты «Зенита» одержали первую в сезоне крупную победу на родном поле. В гости к пензенцам приехал сосед по турнирной таблице чемпионата ФНЛ - клуб «Балашиха». У гостей были явные проблемы с составом, чем бело-сине-зеленые сразу же воспользовались - счет с пенальти открыл Виталий Аралин.

«К сожалению, на этой неделе не удалось целенаправленно подготовиться к игре в связи с тем, что нас скосили обилие травм и эпидемия вируса. Пришлось две тренировки даже отменять. Еле набрали 11 человек, выпала вся центральная ось полузащиты», - пояснил главный тренер ФК «Балашиха» Василий Рожнов.

Во втором тайме преимущество зенитовцев стало еще более заметным. Они создавали опасные моменты, но долгое время не могли их реализовать. И только в концовке команду прорвало: сначала Дмитрий Купцов удвоил результат, а на последних секундах Айрат Хабибуллин установил окончательный результат - 3:0.

«Ребята сегодня приложили максимум усилий. О чем разговаривали до игры и в перерыве - они все это выполнили. Как следствие - забитые в конце два гола, додавили до конца, молодцы», - прокомментировал и. о. главного тренера ФК «Зенит» Владимир Радкевич.

Серия встреч с подмосковными коллективами продолжится. Зенитовцам предстоит выезд в Раменское, а 24 октября пензенский клуб проведет домашнюю игру против дубля «Химок».