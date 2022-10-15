Спорт

«Зенит» одержал первую в сезоне крупную победу

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Футболисты «Зенита» одержали первую в сезоне крупную победу на родном поле. В гости к пензенцам приехал сосед по турнирной таблице чемпионата ФНЛ - клуб «Балашиха». У гостей были явные проблемы с составом, чем бело-сине-зеленые сразу же воспользовались - счет с пенальти открыл Виталий Аралин.

«К сожалению, на этой неделе не удалось целенаправленно подготовиться к игре в связи с тем, что нас скосили обилие травм и эпидемия вируса. Пришлось две тренировки даже отменять. Еле набрали 11 человек, выпала вся центральная ось полузащиты», - пояснил главный тренер ФК «Балашиха» Василий Рожнов.

Во втором тайме преимущество зенитовцев стало еще более заметным. Они создавали опасные моменты, но долгое время не могли их реализовать. И только в концовке команду прорвало: сначала Дмитрий Купцов удвоил результат, а на последних секундах Айрат Хабибуллин установил окончательный результат - 3:0.

«Ребята сегодня приложили максимум усилий. О чем разговаривали до игры и в перерыве - они все это выполнили. Как следствие - забитые в конце два гола, додавили до конца, молодцы», - прокомментировал и. о. главного тренера ФК «Зенит» Владимир Радкевич.

Серия встреч с подмосковными коллективами продолжится. Зенитовцам предстоит выезд в Раменское, а 24 октября пензенский клуб проведет домашнюю игру против дубля «Химок».

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
0
0
0


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте