В Пензе стартовали всероссийские соревнования по прыжкам в воду

13.10.2022 | 20:28

После каждой попытки участницы соревнований по прыжкам в воду, открывшихся во дворце спорта «Буртасы», приветствовали своих коллег. И атмосфера, и условия, в которых проводятся состязания, соответствующие.

«Бассейн очень хороший, тут очень хорошие вышки, нога не соскальзывает, воду видно хорошо, мне тут нравится», - отметила участница соревнований Татьяна Картушева (Московская область).

Всероссийские соревнования по прыжкам в воду памяти Бориса Клинченко специализированные. Снарядов два - вышка и трамплин.

«Это единственный старт в сезоне, где сделан комбинированный вид программ специально для того, чтобы выявить именно техническую готовность спортсменов и посмотреть их техническое исполнение. Нет цели увидеть сложные прыжки - есть цель увидеть базовые, простые, но на очень хорошем уровне технического исполнения», - сообщил старший тренер сборной команды России по прыжкам в воду Андрей Бекетов.

«Сезон только начался, месяц тренируются, приходят в форму, но думаю, что с каждым месяцем будет лучше», - рассказал судья соревнований Игорь Лукашин.

В соревнованиях принимают участие около 60 сильнейших юных спортсменов из Пензенской, Московской и Самарской областей. Награждение победителей состоится 15 октября.