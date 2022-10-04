Пензенские студенты заняли первое место на спартакиаде в Оренбурге

04.10.2022 | 20:19

Представители студенческих отрядов Пензенской области заняли первое место в общекомандном зачете на спартакиаде Приволжского федерального округа «Труд. Спорт. ЗОЖ». В Оренбурге в течение трех дней юноши и девушки выступали в разных видах спорта и боролись за победу.

«Это лучший результат за все время для пензенской команды, потому что максимум, чего мы достигали, - это третье место, а сейчас у нас первое. Поздравляю», - отметила заместитель министра образования Пензенской области Оксана Милаева.

Капитан команды Алексей Даудрих убежден, что именно благодаря сплоченности участников сборной, высокой физической подготовке, поддержке болельщиков они смогли стать первыми и доказали, что пензенская молодежь может устанавливать рекорды.

«Пермский край уже лет шесть подряд брал первые места, мы не могли их сместить, но в этом году получилось. Все решалось в последних видах спорта, но мы смогли, мы это сделали. Пенза лучшая, ура!» - подчеркнул капитан команды Алексей Даудрих.

«Я бегала 60 метров и прыгала, заняла первые места в ГТО», - рассказала участница спартакиады Эльвира Ахметова.

Останавливаться на достигнутом пока рано. По итогам соревнований будет сформирована сборная Приволжского федерального округа, куда войдут и пензенцы, и уже эта команда в ноябре поедет на Всероссийскую спартакиаду студенческих отрядов.