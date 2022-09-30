Пензенцы прошли 10 000 шагов по Олимпийской аллее

30.09.2022 | 19:30

Более 500 неравнодушных к спорту пензенцев собрались на Олимпийской аллее. Впереди ждала дистанция на 8 километров. В рамках всероссийской акции участникам необходимо было сделать 10 000 шагов. По мнению медиков, это обязательный суточный минимум для поддержания здоровья.

«Ходьба на сегодняшний день является одним из наиболее доступных видов двигательной активности, профилактики различных заболеваний и поддержания здорового образа жизни. Очень здорово, что сегодня здесь собрались и старшее поколение, и представители молодежи, и они вместе сегодня активно проводят время», - отметила заместитель министра физкультуры и спорта Пензенской области Мария Юрина.

Возглавила колонну молодежь, некоторые даже начали заход фальстартом, спеша на пары. А вот представителям старшего поколения торопиться некуда - перед началом предпочли размяться.

Обладательницы желтых курток с такой активностью уже давно на «ты» - они занимаются скандинавской ходьбой. Некоторые участницы в день пешком преодолевают расстояния в 10 километров.

«Я люблю эти мероприятия. Во-первых, пообщаться. Я почти всегда прихожу первой. Пройду с удовольствием», - рассказала участница акции Галина Солнцева.

На финише всех участников ждали сертификаты на бесплатные сеансы в бассейнах. Акцию «10 000 шагов к жизни» приурочили ко Всероссийскому дню ходьбы. Подобные мероприятия пройдут по всей области в воскресенье, 2 октября.