Сетевое издание|18+|Четверг|29 сен 2022|20:22
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |

Спорт

В Пензе обсудили достижения «Дизеля» в новом сезоне

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

Пензенский «Дизель» завелся. Игроки, тренерский штаб, руководство клуба смело смотрят в будущее. Старт нового сезона показал: команда может с любым соперником играть на равных и побеждать. О первых достижениях и о работе над ошибками говорили на пресс-конференции в «Дизель-арене».

«Несколько позиций мы хотели бы усилить: линию нападения, потому что у нас есть проблемы в реализации, и линию защитников. Вратарская линия у нас перестроилась, два вратаря получили травмы. Получилось хорошо сработать с системой ЦСКА КХЛ и заполучить вратаря Евгения Киселева», - сообщил генеральный менеджер ХК «Дизель» Дмитрий Пупкевич.

В домашней серии пензенские хоккеисты добились стопроцентного результата, выиграв все четыре матча: с пермским «Молотом», нефтекамским «Торосом», ижевской «Ижсталью» и альметьевским «Нефтяником».

В новом сезоне Высшей хоккейной лиги клуб будет делать ставку на воспитанников местной школы и продолжать тесное сотрудничество с «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Команда играет в КХЛ.

«Задачи на этот сезон грандиозные: показать хороший и красивый хоккей, показать хорошее место в турнирной таблице, в любом случае закрепиться в зоне плей-офф», - рассказал исполнительный директор ХК «Дизель» Сергей Богацков.

Пензенцы настраиваются на очередную выездную серию. Матчи пройдут в Ханты-Мансийске, Тюмени и Санкт-Петербурге. Первым соперником станет «Югра».

Главное о мобилизации: бронь по профессиям, отсрочка отцам с детьми, важно для уклонистов, сроки мобилизации.

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
0
0
0
 

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте