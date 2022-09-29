В Пензе обсудили достижения «Дизеля» в новом сезоне

29.09.2022 | 18:57

Пензенский «Дизель» завелся. Игроки, тренерский штаб, руководство клуба смело смотрят в будущее. Старт нового сезона показал: команда может с любым соперником играть на равных и побеждать. О первых достижениях и о работе над ошибками говорили на пресс-конференции в «Дизель-арене».

«Несколько позиций мы хотели бы усилить: линию нападения, потому что у нас есть проблемы в реализации, и линию защитников. Вратарская линия у нас перестроилась, два вратаря получили травмы. Получилось хорошо сработать с системой ЦСКА КХЛ и заполучить вратаря Евгения Киселева», - сообщил генеральный менеджер ХК «Дизель» Дмитрий Пупкевич.

В домашней серии пензенские хоккеисты добились стопроцентного результата, выиграв все четыре матча: с пермским «Молотом», нефтекамским «Торосом», ижевской «Ижсталью» и альметьевским «Нефтяником».

В новом сезоне Высшей хоккейной лиги клуб будет делать ставку на воспитанников местной школы и продолжать тесное сотрудничество с «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Команда играет в КХЛ.

«Задачи на этот сезон грандиозные: показать хороший и красивый хоккей, показать хорошее место в турнирной таблице, в любом случае закрепиться в зоне плей-офф», - рассказал исполнительный директор ХК «Дизель» Сергей Богацков.

Пензенцы настраиваются на очередную выездную серию. Матчи пройдут в Ханты-Мансийске, Тюмени и Санкт-Петербурге. Первым соперником станет «Югра».