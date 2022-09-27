Спорт

Хоккеисты «Дизеля» одержали 4 победы в 4 поединках

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Хоккеисты «Дизеля» взяли максимум очков в домашней серии чемпионата ВХЛ, одержав четыре победы в четырех поединках. Вслед за пермским «Молотом», нефтекамским «Торосом» и ижевской «Ижсталью» пострадал и альметьевский «Нефтяник». Однако пензенцам пришлось потрудиться, чтобы отпраздновать успех.

Долгое время «дизелисты» благодаря голам Александра Дарьина и Даниила Лапина вели в счете - 2:0. Но команда из Татарстана ударно провела стартовый отрезок третьего периода и выравняла положение в течение одной минуты - 2:2.

Однако хозяева выдержали удар и вскоре снова вырвались в лидеры: Антон Андриянов поставил в тупик оборону «Нефтяника».

Победа со счетом 3:2 позволила «Дизелю» подняться на 8-ю строку в турнирной таблице Высшей хоккейной лиги. Следующие матчи в рамках чемпионата команда проведет в Ханты-Мансийске, Тюмени и Санкт-Петербурге.

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Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
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