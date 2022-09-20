Пензенские школьники преодолели нестандартные дистанции

20.09.2022 | 20:56

Пензенские старшеклассники приняли участие в городской спартакиаде школьников. Каждое учебное заведение выставило свою команду лучших легкоатлетов. Девочки бежали 300 метров, ребята - 500.

«Рекомендовано Минспортом и федерацией легкой атлетики именно в осенний период проводить нестандартные дистанции. Летом бегают 100, 200, 400 метров, 800, 1 500, а осенью и зимой - 300, 500, 600 и 1 000. Чтобы разнообразить как-то подготовку, отвлечь от стандартных дистанций, от олимпийской программы, рекомендовано чуть-чуть сменить», - сообщила главный судья соревнований Владимир Антонов.

По результатам этих забегов будут сформированы 2 команды по 20 человек, которые примут участие на легкоатлетической эстафете на кубок губернатора в Каменке.

Впервые такие отборочные старты в рамках городской спартакиады школьников прошли на стадионе «Первомайский». До этого сильнейших бегунов среди учебных заведений выявляли на Олимпийской аллее.