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Спорт

Регбисты «Локомотива» готовятся к матчу с «Металлургом»

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После трехнедельной паузы возобновляется чемпионат России по регби-15, и клуб «Локомотив» отправляется к очередному сопернику в Новокузнецк. Пока команда идет в турнире без поражений, обыграв многих конкурентов в борьбе за плей-офф. Настроения добавило и то, что железнодорожники в составе сборной Сурского края выиграли финал Спартакиады сильнейших России по регби-7.

«Мы были рады. Команда «Локомотив» представляет Пензенскую область. Удачное выступление, команда стала чемпионом. Всех поздравляю с успехом. Надеюсь, что это только начало», - сообщил генеральный директор РК «Локомотив-Пенза» Игорь Бармапов.

Но теперь о семерке на время забыто, и все мысли о классической разновидности. Команда почти неделю тренировалась вместе, она подходит к матчу с «Металлургом» в боевом составе.

«Все с холодной головой, в понимании того, что нам предстоят также сильные соперники. Хотя мы прошли основных лидеров - «Енисей» и «Красноярск». У нас впереди не менее важный матч с командой Новокузнецка», - отметил главный тренер РК «Локомотив-Пенза» Александр Янюшкин.

Против металлургов «Локомотив» сыграет 6 сентября, после чего коллектив вернется домой, где будет готовиться к главному поединку месяца - полуфиналу Кубка России против красноярского «Енисея-СТМ».

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Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
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