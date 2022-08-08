В Каменском районе провели массовую зарядку с фитнес-тренером

08.08.2022 | 20:50

«Мы выбираем спорт!» - говорит молодежь Каменского района. В рамках одноименного социального проекта на городском стадионе провели уже второе занятие. Это зарядка с фитнес-тренером. Ее участниками стали молодые активисты.

«Сегодня у нас тестовое занятие. Значит, сегодня каждый будет делать упражнение тестовое, определять, какие группы мышц нужно развить, где сделать акцент. Чтобы мы понимали, над чем будем работать. Проект нацелен на полгода, в январе мы хотим подвести итоги. Все полгода мы будем работать каждый над своей целью», - отметила главный специалист администрации Каменского района Юлия Лукичева.

Организаторы говорят, к зарядке могут присоединиться все желающие. А занятия будут проводиться не только на стадионе. В планах посещение бассейна, тренировки по йоге и другие мероприятия.

«Мы за любое движение, за любой проект, чтобы помочь людям, показать, насколько интересно двигаться, насколько это надо в современной жизни, насколько это помогает видеть дальнейшую свою перспективу в будущем», - сообщила фитнес-тренер Светлана Звонарева.

Она обратила особое внимание на правильность выполняемых упражнений для достижения максимального эффекта.

Сами участники зарядки отметили, что в хорошей компании заниматься легко и интересно.

«Для меня это прежде всего общение с людьми, потому что некоторое время мне было сложно общаться. Какие-то спортивные знания, где-то подсовершенствоваться», - поделилась участница зарядки Виктория Рябушкина.

Организаторы акции «Мы выбираем спорт!» надеются, что с каждым новым занятием будут собирать все больше единомышленников.