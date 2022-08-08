Сетевое издание|18+|Понедельник|8 авг 2022|21:28
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+31oC
+32oC
Завтра | Ясно |

Спорт

В Каменском районе провели массовую зарядку с фитнес-тренером

Печать
Telegram

«Мы выбираем спорт!» - говорит молодежь Каменского района. В рамках одноименного социального проекта на городском стадионе провели уже второе занятие. Это зарядка с фитнес-тренером. Ее участниками стали молодые активисты.

«Сегодня у нас тестовое занятие. Значит, сегодня каждый будет делать упражнение тестовое, определять, какие группы мышц нужно развить, где сделать акцент. Чтобы мы понимали, над чем будем работать. Проект нацелен на полгода, в январе мы хотим подвести итоги. Все полгода мы будем работать каждый над своей целью», - отметила главный специалист администрации Каменского района Юлия Лукичева.

Организаторы говорят, к зарядке могут присоединиться все желающие. А занятия будут проводиться не только на стадионе. В планах посещение бассейна, тренировки по йоге и другие мероприятия.

«Мы за любое движение, за любой проект, чтобы помочь людям, показать, насколько интересно двигаться, насколько это надо в современной жизни, насколько это помогает видеть дальнейшую свою перспективу в будущем», - сообщила фитнес-тренер Светлана Звонарева.

Она обратила особое внимание на правильность выполняемых упражнений для достижения максимального эффекта.

Сами участники зарядки отметили, что в хорошей компании заниматься легко и интересно.

«Для меня это прежде всего общение с людьми, потому что некоторое время мне было сложно общаться. Какие-то спортивные знания, где-то подсовершенствоваться», - поделилась участница зарядки Виктория Рябушкина.

Организаторы акции «Мы выбираем спорт!» надеются, что с каждым новым занятием будут собирать все больше единомышленников.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
0
0
0
 
Гость||

Сильно....не стыдились бы с такой массовостью

Гость||

Показуха для фотоотчета

Гость||

Хоть толстых поп поднабрали бы , на тощих смотреть не выносимо

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте