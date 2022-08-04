Спорт

Пензенские регбисты победили на летней спартакиаде учащихся

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Сборная Пензенской области победила на регбийном турнире летней Спартакиады учащихся России. Соревнования, в которых принимали участие 12 регионов, проходили в течение двух дней.

На предварительном этапе юноши без проблем выиграли у представителей Татарстана (22:0) и Московской области (36:5).

В четвертьфинале пензенцы не заметили команду из Марий Эл (27:0) и на стадии 1/2 получили себе в соперники сборную Красноярского края. Это был, пожалуй, самый упорный матч на турнире, и исход его решила одна попытка. Положили ее сурские регбисты, благодаря чему прошли в финал.

Решающая встреча против краснодарцев получилась непростой. В первом тайме соперники обменялись заносами, но хозяева лучше пробили реализацию - 7:5 в их пользу. Однако после перерыва пензенская команда использовала свое преимущество в скорости. Данила Пичужкин дважды прорывал защитные порядки кубанцев, что принесло спортсменам необходимое преимущество. 19:5 - победа сурской сборной.

Юноши подняли над головой чемпионский кубок и передали эстафету команде девушек, которая 5 августа стартует в своем дебютном турнире Спартакиады учащихся России.

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Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
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