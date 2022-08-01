«Зенит» проиграл футбольному клубу «Динамо-Владивосток»

01.08.2022 | 20:56

Неприятности для пензенцев в матче против клуба «Динамо-Владивосток» начались с первой же минуты, когда в ворота влетел нелепый автогол. Гости получили необходимое преимущество и стали развивать его, еще раз отправив мяч в сетку. На перерыв соперники ушли при счете 2:0 в пользу дальневосточников.

«Этот первый гол нас немножко, наверное, сломал. А более квалифицированная команда сразу за это цепляется, и она не даст возможности. Мы побежали, раскрылись, а они быстрее в скоростных качествах, чем мы, и эти пространства между линиями очень здорово заполняют и исполняют», - отметил главный тренер ФК «Зенит» Виктор Демидов.

Во втором тайме характер игры не изменился. Гости действовали уверенно и постоянно наращивали отрыв, причем успех им приносили стандарты. В итоге третий гол динамовцы забили с пенальти, а четвертый провели, удачно разыграв угловой. До конца поединка цифры на табло не изменились. 0:4 - поражение «Зенита».

«На самом деле надо сказать спасибо опытным футболистам нашей команды. Они делают результат, задают планку, к которой молодежи надо стремиться», - подчеркнул главный тренер ФК «Динамо-Владивосток» Дмитрий Фомин.

После четырех поражений зенитовцы замыкнули турнирную таблицу в своей подгруппе Футбольной национальной лиги. Следующий матч команда проведет в Химках против молодежки подмосковного клуба.