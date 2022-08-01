Сетевое издание|18+|Понедельник|1 авг 2022|22:03
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+26oC
+27oC
Завтра | Ясно |

Спорт

«Зенит» проиграл футбольному клубу «Динамо-Владивосток»

Печать
Telegram

Неприятности для пензенцев в матче против клуба «Динамо-Владивосток» начались с первой же минуты, когда в ворота влетел нелепый автогол. Гости получили необходимое преимущество и стали развивать его, еще раз отправив мяч в сетку. На перерыв соперники ушли при счете 2:0 в пользу дальневосточников.

«Этот первый гол нас немножко, наверное, сломал. А более квалифицированная команда сразу за это цепляется, и она не даст возможности. Мы побежали, раскрылись, а они быстрее в скоростных качествах, чем мы, и эти пространства между линиями очень здорово заполняют и исполняют», - отметил главный тренер ФК «Зенит» Виктор Демидов.

Во втором тайме характер игры не изменился. Гости действовали уверенно и постоянно наращивали отрыв, причем успех им приносили стандарты. В итоге третий гол динамовцы забили с пенальти, а четвертый провели, удачно разыграв угловой. До конца поединка цифры на табло не изменились. 0:4 - поражение «Зенита».

«На самом деле надо сказать спасибо опытным футболистам нашей команды. Они делают результат, задают планку, к которой молодежи надо стремиться», - подчеркнул главный тренер ФК «Динамо-Владивосток» Дмитрий Фомин.

После четырех поражений зенитовцы замыкнули турнирную таблицу в своей подгруппе Футбольной национальной лиги. Следующий матч команда проведет в Химках против молодежки подмосковного клуба.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
0
0
0
 
Гость||

Это не команда, а сборище игрочишек,кормящихся за счёт бюджета.Дорожник,вот главная команда области.

Гость||

витя давай досвидания

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте