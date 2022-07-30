Пензенский «Локомотив» прервал серию проигрышей «Енисею-СТМ»

30.07.2022 | 20:30

Ровно два года регбисты «Локомотива» не обыгрывали красноярский «Енисей-СТМ», и вот неприятная серия прервана. На родном поле пензенцы показали качественную игру, уже в первом тайме добыв себе преимущество благодаря штрафному Сергея Янюшкина и попыткам Аллена де Вита и Ильи Бабаева - 13:7.

«Мы готовились к этому матчу. Финальный прожим дал нам повод для размышлений, мы провели хорошую селекцию, игроки уже знают, как играет «Енисей», - прокомментировал главный тренер РК «Локомотив-Пенза» Александр Янюшкин.

Во втором тайме коррективы внесла погода. Ливень не позволял организовывать атаки и уж тем более завершать их. Единственное, чего добились пензенцы, - заработали штрафной, который успешно выполнил Дмитрий Сухин. У красноярцев не было и этого.

«Даже груз упал, хватит уже, когда-то надо и проиграть. Да, далеко не лучший матч, не лучший первый тайм. Все было сегодня за Пензу», - отметил главный тренер РК «Енисей-СТМ» Александр Первухин.

В концовке матча сибиряки бросили все силы на завоевание защитного бонуса, но хозяева самоотверженно держали оборону. 16:7 - с таким счетом в пользу «железнодорожников» завершился поединок.

«Настраивались, очень хотели победить. Мы стремимся к тому, чтобы стать лидерами российского регби. Сегодня провели очень хороший матч, несмотря на погоду во втором тайме. Всем огромное спасибо - игрокам, тренерскому штабу, болельщикам, что пришли, поддержали нас», - подвел итог генеральный директор РК «Локомотив-Пенза» Игорь Бармапов.

В двух матчах пензенские регбисты показали 100%-й результат. Следующую встречу «Локомотив» проведет в Казани против местной «Стрелы».