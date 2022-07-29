Спорт

В Пензе стартовали состязания по велоспорту

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66 ребят приехали в Пензу из 6 регионов страны, чтобы сразиться за первое место в гонке на треке «Сатурн». Состязания посвящены памяти Петра Ремонтова - основоположника велоспорта в областном центре. Борьба за медали началась со скрэтч-гонки.

«Один финиш. Они едут, грубо говоря, 25 кругов и только в конце разыгрывают, кто будет первым. Или сразу отъезжай в отрыв, или потом», - пояснил президент Федерации велоспорта Пензенской области Сергей Монькин.

Среди девушек в этом заезде победила Дарья Ермолова из Тульской области. В середине гонки между ней и остальными спортсменками образовалась внушительная дистанция. Сама Дарья даже не заметила, в какой момент ушла так далеко вперед.

«Я ехала-ехала и почувствовала, что надо уже работать. И все, уехала», - рассказала участница соревнований.

Радоваться пока рано: впереди - еще три гонки. Победителем всероссийского первенства объявят того, кто получит в сумме наибольшее количество очков. Лучшие войдут в состав юношеской сборной России по велоспорту.

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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