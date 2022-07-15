Спорт

Денис Аблязин вернулся с Кубка России с золотом

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На вершину пьедестала почета на Кубке России в этом году Денис Аблязин взошел два раза. Золото спортсмен получил за лучшие результаты в упражнении на кольцах и опорных прыжках.

«Были выполнены задачи, поставленные моим тренером и руководством сборной России. Мы отработали свои снаряды, проверили еще раз свои комбинации, свои опорные прыжки», - рассказал Денис Аблязин.

Во дворце спорта «Буртасы» гимнаст встретился с самыми юными спортсменами из Донецкой и Луганской народных республик.

«Тренеры вас не мучают? Это самое главное», - отметил он.

Не только Денис Аблязин вернулся с соревнований с наградами. Евгений Пашкин впервые участвовал во взрослом чемпионате и занял третье место.

Заслуженный тренер России по спортивной гимнастике Сергей Старкин считает молодого человека восходящей звездой.

«Достаточно одаренный спортсмен, сильный для своего возраста, с учетом того, что ему всего 18 лет. Поэтому мы с ним связываем определенные планые», - сообщил Сергей Старкин.

Теперь спортсмены готовятся к новым соревнованиям. 26 сентября стартует командная всероссийская спартакиада.

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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Гость||

Молодец парень.

Гость||

А он представляет Пензенскую область?

Гость||

пусть ему пусто будет

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