Денис Аблязин вернулся с Кубка России с золотом

15.07.2022 | 20:31

На вершину пьедестала почета на Кубке России в этом году Денис Аблязин взошел два раза. Золото спортсмен получил за лучшие результаты в упражнении на кольцах и опорных прыжках.

«Были выполнены задачи, поставленные моим тренером и руководством сборной России. Мы отработали свои снаряды, проверили еще раз свои комбинации, свои опорные прыжки», - рассказал Денис Аблязин.

Во дворце спорта «Буртасы» гимнаст встретился с самыми юными спортсменами из Донецкой и Луганской народных республик.

«Тренеры вас не мучают? Это самое главное», - отметил он.

Не только Денис Аблязин вернулся с соревнований с наградами. Евгений Пашкин впервые участвовал во взрослом чемпионате и занял третье место.

Заслуженный тренер России по спортивной гимнастике Сергей Старкин считает молодого человека восходящей звездой.

«Достаточно одаренный спортсмен, сильный для своего возраста, с учетом того, что ему всего 18 лет. Поэтому мы с ним связываем определенные планые», - сообщил Сергей Старкин.

Теперь спортсмены готовятся к новым соревнованиям. 26 сентября стартует командная всероссийская спартакиада.