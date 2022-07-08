Пензенская пловчиха завоевала золото на Кубке России по спорту глухих

08.07.2022 | 20:43

В региональном министерстве физической культуры и спорта чествовали Ольгу Ключникову и ее тренера. Пензенская пловчиха достойно выступила на престижных состязаниях.

В Кубке России по спорту глухих, который проходил в Уфе, участвовали 160 атлетов.

Пензенская спортсменка завоевала шесть наград.

«Золото у меня на всех моих личных индивидуальных дистанциях, а серебро - это попросили проплыть эстафету за Приволжский федеральный округ, так как не хватало девочки», - сообщила победитель Кубка России по спорту глухих в дисциплине «Плавание» Ольга Ключникова.

Ольга показала лучшие результаты на дистанциях 50, 100, 200 метров на спине, 50 метров баттерфляем и вольным стилем.

«Соревнования всероссийского уровня проходят с ценностью международных. Поэтому мы очень благодарны слаженному и сработанному коллективу за то, что такие результаты в Пензенскую область приносим», - отметила министр физической культуры и спорта Пензенской области Евгения Бочкарева.

«Оля - рекордсменка мира на всех этих дистанциях. Пока в России таких соперников у нее нет, она на голову выше. Если ее результаты сравнивать с Сурдлимпиадой, которая прошла в Бразилии, она везде бы тоже выиграла все эти золотые медали», - подчеркнула заслуженный тренер России по плаванию Галина Долгова.

Во второй половине сентября Ольга Ключникова примет участие в альтернативных Сурдлимпийских играх. Они пройдут в Нижнем Новгороде и объединят российских и белорусских атлетов.