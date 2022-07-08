Спорт

Хоккеисты «Дизеля» начали готовиться к новому сезону

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У пензенских хоккеистов закончились летние каникулы. Игроки «Дизеля» начали готовиться к новому сезону. На стадионе «Первомайский» организовали первую тренировку.

«Сейчас пару дней у нас тестовые занятия - попрыгаем, побегаем и поймем, куда нам двигаться. Хорошее настроение, прекрасная погода, первый рабочий день, ребята радуют, пришли в хорошей форме», - рассказал главный тренер ХК «Дизель» Алексей Медведев.

Состав команды еще не сформирован. Некоторые игроки находятся на так называемых просмотровых контрактах, должны проявить себя по ходу сборов и только после этого будет принято решение, смогут ли они выступать за пензенский клуб.

«Основная задача была сохранить костяк команды и на фоне ядра команды укрепить лидирующие позиции. На данный момент в составе команды - 13 возрастных игроков, и до августа, до старта чемпионата планируем укрепить линию нападения», - сообщил генеральный менеджер ХК «Дизель» Дмитрий Пупкевич.

Антон Андриянов в клубе провел несколько сезонов, был капитаном, занимает позицию нападающего.

«Я думаю, что в том году - просто стечение обстоятельств. Все менялось: игроки, руководство, тренеры - понятное дело, результата толкового не будет. Сейчас фундамент уже практически заложен, мы будем дальше прорабатывать все и с новыми силами - в бой. Все будет хорошо», - отметил он.

Буквально через неделю пензенские хоккеисты отправятся на спортивные сборы в Республику Беларусь. Там же состоится первая тренировка на льду. В планах - провести товарищеские матчи с местными командами.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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Гость||

Ещё не разогнали этих дармоедов?

Давно пора гнать ссаными тряпками этих лузеров

Гость||

Значит ещё есть деньжата оплачивать их художества на льду.

Имя: Гость
Комментарий:

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