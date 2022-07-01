Спорт

В Пензе открылась спартакиада по прыжкам в воду среди учащихся

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На два дня Пенза стала столицей XI летней Спартакиады по прыжкам в воду среди учащихся. Приехали лучшие спортсмены России - во всяком случае, в этой возрастной группе. График состязаний весьма плотный, соревнования начинаются ранним утром, пустеет бассейн лишь поздно вечером.

«Без перерыва, поэтому милости просим в любое время - всегда что-то будет у нас здесь идти. Выступают спортсмены разного уровня, в том числе и члены сборной команды России (юниорского состава). Надеемся, что соревнования получатся интересные», - отметил старший тренер сборной России по прыжкам в воду Андрей Бекетов.

Несколько десятков спортсменов прибыли из 12 регионов. Астраханец Назар Коноплев готов защитить честь своего региона. Для этого была проделана большая работа.

«Тренировочный процесс шел с полным успехом, каждый день - по две тренировки. Бассейн шикарный, зал тоже», - рассказал участник спартакиады.

Спортсмены выполняют по несколько прыжков. За каждую попытку атлеты получают определенное количество баллов, по сумме которых потом выявляют победителей.

«Занятые здесь призовые места будут сказываться на комплектовании сборной команды России. Они уже отвыступали первенство России, там определенный состав сформирован на будущий год, а здесь они подтверждают свои возможности. А кому-то, может быть, удастся ворваться в этот состав», - сообщил Андрей Бекетов.

«Я больше готовился к высшему старту - это вышка для меня. «Трешку» я прыгаю для командных очков. Постараюсь хотя бы в финал попасть», - поделился участник спартакиады Дмитрий Сидоров (г. Электросталь).

Состязания проходят в возрастной группе «Б» - это юноши и девушки от 14 до 15 лет.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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