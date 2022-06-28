Спорт

Пензенские самбисты привезли серебро и бронзу с соревнований в Армавире

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Софья Солуянова была в шаге от золота, но стала обладательницей серебряной медали, завоеванной в финале XI летней Спартакиады учащихся России по самбо среди юношей и девушек.

«Прямо чуть-чуть не хватило до победы. На первых секундах упала на два балла, поэтому проиграла. Результатом довольна, но есть куда стремиться. Могло быть лучше», - рассказала призер спартакиады Софья Солуянова.

В Армавир на престижные состязания вместе с Софьей ездил Иван Суходолов. Ему досталась бронзовая медаль.

«Тренировочный процесс, мне кажется, у всех примерно одинаковый. Я был на разных сборах - везде все одинаково. Спортсмены на таких соревнованиях примерно все равного уровня, кто победит - решают моральный настрой,и какие-то моменты физической подготовки», - отметил призер спартакиады Иван Суходолов.

«Пензенскую область представляли два спортсмена: один юноша, одна девушка - те, кто отобрался с ПФО. Этот возраст борется по одной системе - до шести штрафных, то есть спортсмен набирает шесть штрафных и выбывает из соревнований», - пояснил старший тренер СШОР «Витязь» Олег Можаров.

Следующими крупными соревнованиями, в которых примут участие юные самбисты, станет первенство России. Оно пройдет в сентябре.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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