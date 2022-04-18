Определились победители хоккейного турнира среди любительских команд

18.04.2022 | 20:34

Пожалуй, таким и должен быть финал хоккейного турнира. Равная борьба, одинаковые цифры на табло, овертайм и серия буллитов. На ледовой площадке «Дизель-Арены» прошел заключительный матч соревнований среди любительских команд имени двукратного олимпийского чемпиона Александра Кожевникова.

«Хоккей в Пензе жив, это самое главное. Люди играют. Здорово, что они играют. Естественно, и детей будет больше, потому что родители приводят своих детей, себя показать. Есть к чему стремиться», - отметил двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников.

В финальном поединке клюшки скрестили пензенский «Дионис» и кузнецкий «Рубин». Победителя определяли в серии послематчевых бросков. Здесь точнее оказались хоккеисты из областного центра.

«Для вас хоккей - это вся жизнь, так же как для меня в свое время была гимнастика. Поэтому я благодарю вас всех за борьбу, за интересные игры, за то, что вы вместе», - сообщила министр физической культуры и спорта Пензенской области Евгения Бочкарева.

Свое участие в состязаниях завершили и юные хоккеисты. Определились победители и призеры регионального этапа турнира «Золотая шайба». Спортсменам вручили инвентарь, экипировку, а лучшей сборной достался еще и заветный кубок. Он в руках у представителей Городищенского района.

«Этого результата мы добились с помощью тренировок, мы все упорно работали. Отдельное спасибо надо сказать тренеру», - подчеркнул победитель турнира Нурлан Якупов.

Сборная Наровчатского района на втором месте, бронзу турнира завоевали хоккеисты из Спасска.