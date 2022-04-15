Пензенец стал чемпионом Европы по пауэрлифтингу

15.04.2022 | 20:14

На чемпионате Европы по пауэрлифтингу версии WRPF в Долгопрудном пензенец Сергей Махров стал лучшим в категории «Ветераны». Железные мускулы и сила воли привели его на пьедестал почета.

«В этот раз 95 пожал, но уже 185 тяга. На 5 килограммов прибавил», - рассказал спортсмен Сергей Махров.

Незадолго до чемпионата он перешагнул 65-летний рубеж. Возраст - не помеха спортивной карьере, вот и тянет в зал на состязания, где среди штанг, гантелей и тренажеров ветеран спорта чувствует себя моложе.

«Нас не так уж и много, если в общем собрать. Там по многим номинациям выступают, человек 15-20 соберется из 1 000 участников», - отметил спортсмен.

Сергей Махров мечтает собрать команду единомышленников-ровесников, чтобы вместе представлять Пензенскую область на чемпионатах по пауэрлифтингу.