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Спорт

В регионе проведут масштабный детский турнир по регби

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В рамках весенней проверки железнодорожного хозяйства начальник Куйбышевского филиала РЖД встретился с представителями регбийного клуба «Локомотив». Руководство и главный тренер рассказали о спортивных буднях взрослой команды, развитии детско-юношеского регби в регионе, обсудили с гостями перспективы дальнейшего сотрудничества.

«Тесно взаимодействуем с клубом «Локомотив-Пенза». На текущий год мы наметили ряд мероприятий, создали фан-клуб, который уже ездит с клубом. Сейчас - в Саранск; надеюсь, что 12 мая мы посетим домашний матч здесь и будет совершено другой уровень», - сообщил начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев.

Кроме того, запланировано проведение под эгидой РЖД и «Локомотива» масштабного детского турнира, а также организации соревнований по тэг-регби, в которых могли бы принять участие сотрудники Куйбышевской железной дороги.

«Для нас большая честь, что нас посетил руководитель Куйбышевской железной дороги, руководитель регионального РФСО «Локомотив». Мы очень рады, что к нам такое внимание, надеемся, что это не в последний раз», - рассказал генеральный директор РК «Локомотив-Пенза» Игорь Бармапов.

Вячеслав Дмитриев еще раз подтвердил, что Куйбышевский филиал РЖД будет всегда поддерживать спорт в целом и регби в частности.

«Прочитал правила, понимаю, как это взаимодействует, это для меня новый вид спорта. Надеюсь, он станет родным», - отметил Вячеслав Дмитриев.

Пока основной состав «Локо» общался с гостями, дублеры провели тест-матчи по регби-7 с соперниками из Липецка. Команды готовятся к своим российским чемпионатам, поэтому игры стали хорошей проверкой перед предстоящими турнирами.

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Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
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Гость||

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