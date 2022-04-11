В Пензе отметили достижения регбийного клуба «Локомотив»

11.04.2022 | 18:33

Второй раз в истории пензенский клуб «Локомотив» стал чемпионом России по регби-7. Кубок победителей сверкал в здании правительства, здесь чествовали спортсменов, которые своими достижениями прославляют Сурский край.

«Регби в Пензенской области - один из стремительно развивающихся и результативных олимпийских видов спорта. Но мы также понимаем, что такие результаты с неба не падают и не даются просто так. Они заслуживаются людьми, которые стояли у истоков, созданной командой, грамотным подходом», - отметила министр физической культуры и спорта Пензенской области Евгения Бочкарева.

В рамках первенства России по регби-7 пензенцы сыграли четыре тура. В двух стали финалистами, еще в двух победителями, чем и обеспечили себе чемпионский титул.

Генеральный директор «Локомотива» Игорь Бармапов подарил губернатору Пензенской области Олегу Мельниченко мяч и футболку с автографами игроков. В ответ глава региона вручил команде благодарственные письма. Он надеется, что таким же успешным для «Локомотива» будет и выступление на чемпионате России по регби-15. Первый матч с ЦСКА пензенцы завершили со счетом 31:20.

Впереди подготовка к встрече со «Славой».

«Принципиальный соперник, который на протяжении всего чемпионата строит нам проблемы. Думаю, что мы все прекрасно понимаем, что эта игра важная, от нее будет зависеть попадание в плей-офф», - рассказал главный тренер РК «Локомотив» Александр Янюшкин.

Матч состоится уже в воскресенье, 17 апреля, в Саранске.