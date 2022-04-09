«Лагуна-УОР» сразится за бронзу чемпионата России

09.04.2022 | 21:00

Футболистки «Лагуны-УОР» победили в ответном полуфинальном матче чемпионата России, но этого не хватило, чтобы пробиться в главную серию сезона. Проблемы девушки создали себе в первой игре на выезде, уступив «Мосполитеху» со счетом 1:3.

Положение усугубил тот факт, что на домашней площадке столичные футболистки сумели открыть счет. Пензенская дружина вскоре положение выравняла - мяч забила Наталья Пацекина. Но ничья желто-синих не устраивала.

Весь второй тайм хозяйки атаковали и, наконец, были вознаграждены за усердие: Пацекина сделала дубль и вывела «Лагуну-УОР» вперед - 2:1.

Команде нужно было забить еще один спасительный гол, но мяч в ворота упорно не шел. Пензенские нападающие попадали в штангу, промахивались в выгодных ситуациях, что позволило столичным студенткам довести игру до нужного для себя результата. «Мосполитех» продолжает борьбу за золото, «Лагуна-УОР» сразится за бронзу.