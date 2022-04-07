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Спорт

Всероссийские соревнования собрали в Пензе 740 пловцов

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Детская лига плавания «Поволжье» в седьмой раз принимает гостей. 740 спортсменов из 23 регионов страны приехали в Пензу на всероссийские соревнования, посвященные Дню космонавтики, на призы Героя России Александра Самокутяева. Организаторы стараются, чтобы состязания остались в памяти участников.

«После каждого соревновательного дня существует развлекательная программа. После первого дня они все идут в кино, после второго - мы специально пригласили группу «Пропаганда», которая приедет из Москвы, и будет сделана мегадискотека, куда все по аккредитациям соревнований могут прийти», - сообщил президент Детской лиги плавания «Поволжье» Дмитрий Беляков.

На водных дорожках в четырех возрастных группах пловцам предстоит показать свои лучшие результаты и разыграть 600 медалей.

Для пензенца Ильи Бекирова старт выдался удачным. Выступление на первой дистанции принесло в копилку медаль.

«100 вольным стилем, результат хороший - 55,02», - рассказал спортсмен.

Также в рамках соревнований проходит и Единый день плавания, стартовавший в бассейнах школ города и области.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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