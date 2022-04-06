В Пензе стартовал всероссийский турнир по художественной гимнастике

06.04.2022 | 20:44

Мария Шматенко в свои 12 лет уже имеет первый взрослый разряд. Она одна из участниц всероссийского турнира по художественной гимнастике, посвященного памяти основателя спортивного общества «Юная гвардия» Эдуарда Афияна. Девочка будет защищать честь Пензенской области на данных соревнованиях.

«Я занимаюсь не так давно, примерно с 8 лет, и просто мне нравится. Меня привела мама, потому что она хотела, чтобы я была в форме и так далее», - рассказала Мария Шматенко.

Всего на ковер дворца спорта «Буртасы» выйдут представительницы 23 регионов страны. Около 300 гимнасток разыграют награды в личных и групповых упражнениях, со снарядами и без.

«2016 год рождения - это самые маленькие участницы соревнований, также выступают кандидаты в мастера спорта - девочки 2009-го, 2007 года рождения. Самые старшие участницы соревнований - это мастера спорта», - сообщила директор соревнований Анжелика Хачатрян.

Девушки 2006 года рождения и старше вступят в борьбу чуть позже. Соревнования продлятся несколько дней, в течение которых гимнастки смогут выполнить спортивные разряды.

Раньше это были межрегиональные состязания под названием «Ласточка». В 2022 году статус турнира вырос до всероссийского.