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Спорт

Регбисты «Локомотива» готовятся к матчу против ЦСКА

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Поздно вечером в Пензенском аэропорту имени В. Г. Белинского встречал триумфаторов российского чемпионата по регби-7. Игроки, тренеры и руководство «Локомотива» вернулись домой в статусе золотых медалистов, получив звание лучшей команды страны.

«Спасибо огромное тренерскому штабу, всем врачам, всему персоналу клуба за то, что вложили силы. Игроки отдавали себя полностью игре, и результат не заставил долго ждать - мы стали чемпионами. Мы несказанно рады и надеемся продолжать в том же духе», - сообщил генеральный директор РК «Локомотив-Пенза» Игорь Бармапов.

Команда блестяще провела два заключительных тура в Сочи. Уже перед финальными играми было понятно, что только чудо может помешать пензенцам добиться поставленной цели.

«Семерка - скоротечный, быстрый вид спорта, непредсказуемый по своей игре. Два последних тура были тяжелые, особенно третий, мы понимали, что он будет для нас решающим, чтобы сделать и задел на будущий четвертый тур, потому что после третьего будет и усталость. Задачи и цели выполнены», - рассказал главный тренер РК «Локомотив-Пенза» Александр Янюшкин.

Чемпионство пензенцы оформили досрочно - за два матча до окончания чемпионата. Тем не менее они продолжали биться за свой престиж и прошли в финал, став по итогам всех туров самой стабильной командой первенства.

«Мы во всех играх стремимся играть дисциплинированно - это один из наших козырей», - подчеркнул капитан команды РК «Локомотив-Пенза» Сергей Янюшкин.

Почивать на лаврах времени у «железнодорожников» нет. Они приступили к тренировкам и уже в пятницу, 8 апреля, отправятся в Саранск, где в воскресенье, 10-го, состоится матч чемпионата России по регби-15 против ЦСКА.

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Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
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