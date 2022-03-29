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Спорт

Пензенский «Локомотив» увеличил отрыв от преследователей

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Пензенский «Локомотив», выиграв третий тур чемпионата России по регби-7, сделал весомую заявку на общую победу в турнире.

Первый соревновательный день у лидера сезона не заладился. После разгрома команды «Таганий Рог» со счетом 29:5 «железнодорожники» уступили казанской «Стреле» - 0:19.

Но постепенно пензенцы находили свою чемпионскую игру. «Красный Яр» сопротивлялся, но недолго - 21:5 в пользу «Локомотива». А в полуфинале тот вышел на «Заставу-7», базовую команду сборной страны.

Питерцы мощно отыграли первую половину и к перерыву вели - 12:0. Но красно-зеленые не опустили руки, продолжили атаковать и занесли две попытки, причем обе были реализованы.

Победа со счетом 14:12 вывела «Локо» в финал. Там сурскую дружину поджидал извечный соперник - монинский клуб «ВВА-Подмосковье». Сценарий повторился: вновь сурские регбисты в роли отстающих (0:7), но еще до перерыва Донован дю Рандт одну попытку отыграл, а во втором тайме Илья Бабаев завершил усилия партнеров.

10:7 - «Локомотив» победил в третьем туре чемпионата и увеличил отрыв от преследователей. Обладатель трофея определится в предстоящие выходные в Сочи, когда состоятся заключительные игры сезона в российской семерке.

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Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
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