Спорт

Лед «Дизель-Арены» затопило во время матча ВХЛ

Печать

В четверг, 20 января, в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» произошла коммунальная авария. Во время встречи пензенских хоккеистов с казанским «Барсом» на лед стала прибывать вода.

Инцидент случился перед серией буллитов. Основное время закончилось со счетом 2:2, победитель не определился и в овертайме. Приступить к послематчевым броскам не получалось более 40 минут - ворота «Дизеля» стало затапливать водой.

Как оказалось, во время установки ворот нарушили герметичность трубы. «Глубоко засверлили, и было повреждение», - сообщил комментатор.

Сотрудники комплекса попытались убрать жидкость с «пятака», на лед вывели заливочную машину. Команды разошлись по раздевалкам. Зрители также начали расходиться.

В итоге последствия аварии удалось устранить. Хоккеисты вернулись на лед.

«Не прошло и часа, команды уже успели отдохнуть, наверняка успели переодеться, все у них хорошо, готовы к продолжению послематчевых бросков. Разошлись болельщики: у нас хоккей семейный, и большая часть семей ушла с подпорченным настроением, но так бывает», - поделился комментатор.

В серии буллитов сильнее оказались хозяева. Даниил Лапин и Никита Ли принесли «Дизелю» победу.

После матча некоторые болельщики высказали в соцсетях свое негодование по поводу произошедшего: «ХК «Дизель» - техническое поражение. За халатную работу, за неуважение команды гостей, за неуважение своих болельщиков».

Другие заступились за хоккеистов: «А к клубу какие претензии? Стадион принадлежит совсем другим людям».

В пресс-службе «Дизеля» инцидент назвали технической заминкой.

«Спасибо большое болельщикам, которые остались - время позднее, дети маленькие, но дождались, поддержали и помогли нам победить в серии буллитов», - обратился к фанатам главный тренер ХК «Дизель» Алексей Медведев.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — кадры трансляции vhlru.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Там одни рукажопые за наши деньги шкуры трут.

Гость||

Ну теперь точно приплыли

Гость||

Хорошо еще что говно не потекло,это был бы дурной знак.

Гость||

Мощно Олег работает.

Гость||

Мощно работает Олег, языком

Гость||

Гость писал(a):

Там одни рукажопые за наши деньги шкуры трут
За какие такие твои деньги?

Гость||

За налоги, или ты не знал что работяги налоги платят на которые такие как ты безмозглы живут.

Гость||

Он дурик, зря ты ему что-то объясняешь.Он даже представления не имеет, что такое НДС и акцизы?

Гость||

Блохина пора увольнять

Гость||

Пусть плавают как утки, раз играть не научились.

Гость||

Вратарь обоссался, а пишут авария, эх.

Гость||

чудные люди ,в обслуге стадиона.....

Гость||

Я В ВОДУ ГЛЯДЕЛ.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте