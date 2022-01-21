Лед «Дизель-Арены» затопило во время матча ВХЛ

21.01.2022 | 08:47

В четверг, 20 января, в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» произошла коммунальная авария. Во время встречи пензенских хоккеистов с казанским «Барсом» на лед стала прибывать вода.

Инцидент случился перед серией буллитов. Основное время закончилось со счетом 2:2, победитель не определился и в овертайме. Приступить к послематчевым броскам не получалось более 40 минут - ворота «Дизеля» стало затапливать водой.

Как оказалось, во время установки ворот нарушили герметичность трубы. «Глубоко засверлили, и было повреждение», - сообщил комментатор.

Сотрудники комплекса попытались убрать жидкость с «пятака», на лед вывели заливочную машину. Команды разошлись по раздевалкам. Зрители также начали расходиться.

В итоге последствия аварии удалось устранить. Хоккеисты вернулись на лед.

«Не прошло и часа, команды уже успели отдохнуть, наверняка успели переодеться, все у них хорошо, готовы к продолжению послематчевых бросков. Разошлись болельщики: у нас хоккей семейный, и большая часть семей ушла с подпорченным настроением, но так бывает», - поделился комментатор.

В серии буллитов сильнее оказались хозяева. Даниил Лапин и Никита Ли принесли «Дизелю» победу.

После матча некоторые болельщики высказали в соцсетях свое негодование по поводу произошедшего: «ХК «Дизель» - техническое поражение. За халатную работу, за неуважение команды гостей, за неуважение своих болельщиков».

Другие заступились за хоккеистов: «А к клубу какие претензии? Стадион принадлежит совсем другим людям».

В пресс-службе «Дизеля» инцидент назвали технической заминкой.

«Спасибо большое болельщикам, которые остались - время позднее, дети маленькие, но дождались, поддержали и помогли нам победить в серии буллитов», - обратился к фанатам главный тренер ХК «Дизель» Алексей Медведев.