Пензенские спасатели пробежали на лыжах по Олимпийской аллее

Сотрудник Специального управления Федеральной противопожарной службы № 102 МЧС России Антон Жирков первым пришел к финишу. Дистанцию в пять километров на лыжах он преодолел за 10 минут и 50 секунд - почти на полминуты хуже прошлогоднего результата.
«Пойдет! Продышался», - произнес Антон Жирков.
На Олимпийской аллее соревновались участники спартакиады Главного управления МЧС России по Пензенской области. На лыжню вышли представители всех подразделений и ведомств. Девушки бежали три километра, мужчины - пять.
Примером для молодых коллег служит Николай Качурин - ему 82 года. После выхода на пенсию мужчина устроился работать в спасательный центр.
«Начальник водной станции Шуист пять лет уже, в спартакиаде участвую по лыжам и легкой атлетике. Я здесь был в десятке среди своей возрастной группы, правда, ветеранов уже мало участвует в наших соревнованиях», - рассказал он.
«Спасатели должны быть всегда в хорошей форме. Основная цель - поддержание здорового образа жизни в нашем коллективе. Спорт, как говорится, ведет к здоровью. К этому и стремимся», - отметил заместитель начальника ГУ МЧС России по Пензенской области Алексей Демин.
Лыжи - это первый вид в программе спартакиады, которая проходит в течение всего года. Сотрудников МЧС ждут еще состязания по мини-футболу, баскетболу, плаванию и так далее. В феврале представители структурных подразделений выявят сильнейших в волейболе.
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Вы посмотрите ,что после этого забега осталось ,все обосрали ну нельзя же так.