В Пензе состоялся финал турнира «Золотая шайба»

17.01.2022 | 20:21

Тренер Александр Спицын перед игрой давал наставления своему подопечному. У хоккеистов ответственный день - финал турнира «Золотая шайба». На льду «Дизель-Арены» встретились команды Городищенского, Наровчатского и Сердобского районов. Сборные начали тренировки сразу же, как позволили погодные условия.

«Готовились как всегда, заливали лед. Трудолюбие и характер! Будет очень тяжело, но мы выдержим», - заявил тренер Александр Спицын (г. Наровчат).

Первым соперником сборной Наровчата стали хоккеисты из Городища. И подопечным Александра Спицына удалось переиграть противника.

«Нормальное мастерство у них с учетом того, что все-таки у нас зимы пошли не очень такие большие и длинные. С учетом того, что они катаются два-три месяца, я думаю, уровень у них соответствующий, нормальный, хороший», - рассказал главный судья соревнований Олег Пискунов.

Победители турнира отправятся на всероссийские соревнования, которые состоятся в начале февраля.