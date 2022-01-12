Спорт

Пензенский «Зенит» вышел с новогодних каникул

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С помощью небольшого трактора борются с последствиями непогоды на «Зените». Работники спорткомплекса убирают снег с поля. Чистят площадку для тренировки футболистов.

Пензенский «Зенит» практически в полном составе вышел с новогодних каникул. Игроки клуба начали готовиться к регулярным состязаниям. Спортсмены выступают во втором дивизионе Футбольной национальной лиги. Последний матч первой половины соревнований они провели еще в начале ноября.

«Создали небольшую конкуренцию, поборовшись за шестерку, наши футболисты пытались себя проявить - это замечательно. Хотелось бы, чтобы этот запал остался на вторую часть чемпионата, мы все для этого сделаем, но, сами понимаете, игра есть игра», - отметил главный тренер ФК «Зенит» Виктор Демидов.

«95% игроков сейчас находится в расположении команды, за исключением единиц, там приболели ребята. 80% процентов местных, семь человек пока приезжих. Будем точечно проводить еще селекцию, только точечно, так как всего надо заявить пять игроков. В принципе, у всех контракты на год. Кворум есть, команда есть, смысла нет менять, точно единичные позиции», - пояснил директор ФК «Зенит» Дмитрий Сергеев.

Защитник Дмитрий Королев - воспитанник пензенской школы футбола. За взрослую команду выступает четвертый сезон.

«Очень много задач: мячи отбирать, передачи отдавать, голы забивать, должен быть лидером на поле, вести за собой команду», - рассказал Дмитрий Королев.

В начале апреля пензенцы проведут первый матч 2022 года. Состоится он на родном поле или на выезде, пока неизвестно. Жеребьевку организуют весной, тогда же будет назван соперник команды.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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