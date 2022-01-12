Кубок области по мини-футболу близится к финалу

12.01.2022 | 20:27

Кубок области по мини-футболу 2022 года проходит по прошлогоднему сценарию. Вновь в финале турнира встретятся клубы «Нижний Ломов» и «АМ-Спорт».

Команда из районного центра на стадии 1/2 сражалась со студентами университета архитектуры и строительства. В целом борьбы не получилось - ломовцы уверенно контролировали ход игры. После первого тайма они лидировали со счетом 3:0, к середине следующего отрезка - 6:1.

Вузовская дружина попыталась организовать сопротивление и сократила отрыв на два мяча, но этот всплеск у «архитекторов» был последним. «Нижний Ломов» довел дело до победы - 8:3.

Футзалисты, представлявшие спортшколу № 8, экзаменовали еще одну студенческую команду - сборную аграрного университета. В этом поединке интрига была более закрученной, хотя «АМ-Спорт» быстро создал себе необходимый задел - 2:0.

В начале второго тайме гандикап вырос до трех голов, и ахунцам пришлось идти ва-банк. Они выпустили пятого полевого игрока и сумели отличиться. Но риск в итоге не оправдался - команды обменялись результативными атаками, что принесло «АМ-Спорту» победу со счетом 4:2.

Финал, в котором встретятся «Нижний Ломов» и «АМ-Спорт», назначен на 29 января. До этого команды успеют сыграть матчи в рамках чемпионата Второй лиги Поволжья.