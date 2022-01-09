Пензенских «русалочек» готовят к первым соревнованиям

09.01.2022 | 19:30

Синхронное плавание начинается на суше. Юные представительницы нового для Пензы вида спорта очень стараются, тянут носки и гнут спины.

Задания разные, и от качества их исполнения зависит, насколько красиво и грациозно девочки будут потом смотреться на воде.

«Состоит из трех или даже четырех видов спорта. Это хореография - они танцуют под музыку, делают пластику рук, ног. Гимнастика та же самая художественная, большой акцент идет на растяжку. И также плавание. У нас работает тренер по плаванию с детками», - объяснила главный тренер по синхронному плаванию школы «Русалочки» Алена Совгира.

Пока в соревнованиях ее воспитанницы не участвовали, но они хотят восполнить этот пробел и выйти на новый уровень.

Недавно юные синхронистки вернулись со сборов из Москвы, а теперь пригласили столичного тренера в Пензу. Это мастер спорта и неоднократный победитель различных российских состязаний Полина Якимцева.

«Учимся и ноги тянуть, и какие-то упражнения необычные даю девочкам. Мы учимся делать произвольную программу, это очень сложно. Когда делаешь это впервые, тебе вообще непонятно, что вокруг происходит. У девочек впереди огромная работа», - рассказала московский тренер Полина Якимцева.

«Мы хотим стать олимпийскими чемпионками», - поделились планами воспитанницы школы.

Свои первые соревнования «русалочки» запланировали на весну. Но даже если их грандиозным мечтам о победе в главных играх не суждено осуществиться, они все равно не останутся без выигрыша. Призами будут красивая осанка и стройные фигуры.