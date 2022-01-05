В Пензе стартовал ежегодный рождественский турнир по регби

05.01.2022 | 20:52

На стадионе «Первомайский» стартовал ежегодный рождественский турнир по регби. В Пензе он проходит в 16 раз. Уже постоянными участниками стали команды из Казани и Саратова. Также за победу сражаются представители Саранска и ребята из чебоксарского клуба «Молот».

«Город очень красивый, мне понравился. Поле мягкое, хорошее, главное - без снега», - отметил участник соревнований Владимир Апаков (г. Чебоксары).

Турниром открывается регбийный сезон в области. Участники выступают в трех возрастных категориях, самым юным спортсменам - 12-13 лет. Соревнования будут длиться три дня, за это время на поле стадиона выйдет более 35 команд.

«Погода прекрасная, зимняя. Раньше мы играли - у нас регби на снегу было, но сейчас условия лучше. Нам дают «Первомайский», поле с подогревом, как будто играем летом, солнышко, морозец - прекрасно все», - рассказал главный судья соревнований Александр Лыков.

Для начинающих спортсменов турнир - неплохой шанс показать, на что они способны.