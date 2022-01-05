В Пензе шахматный турнир собрал 50 участников

05.01.2022 | 20:31

Четырехлетняя Виктория Нестерова - самая юная участница рождественского турнира «Волшебное королевство». Пока шахматистке не удалось обыграть своих соперниц, но организаторы соревнований уверены: у нее еще все впереди.

«В нашем турнире принимали участие все сильнейшие шахматисты области, приезжают каждый год из других городов, регионов. В данном турнире играют 50 человек - 36 мальчиков и 14 девочек. Борьба очень острая, несмотря на юный возраст», - отметил главный судья соревнований Олег Кучурин.

В состязаниях участвовали шахматисты 2014 года рождения и младше. Такой же турнир когда-то стал первым в спортивной карьере Ярослава Тарасенко. Ему было 6 лет, когда он попал в «Волшебное королевство». Теперь 14-летний школьник вернулся из сербской столицы с первенства Европы бронзовым призером в шахматной композиции.

«Все решали одинаковые задачи в нашей группе, всего было девять, и по количеству решенных задач определяли победителей и призеров. Я решил семь задач из девяти. Задачи были сложные», - рассказал Ярослав Тарасенко.

Теперь он будет готовиться к первенству России, а юные победители «Волшебного королевства» - к соревнованиям Приволжского федерального округа.