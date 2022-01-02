Юный пензенец выиграл окружные соревнования по дзюдо

02.01.2022 | 16:00

Магомед Ашурлаев стал победителем на окружных состязаниях по дзюдо, которые прошли в преддверии Нового года в Ульяновске: несколько весовых категорий, более сотни спортсменов. На его счету - более 30 выигранных турниров, теперь в копилке наград - еще одна медаль.

«Победы достаются нелегко, ребята тоже были сильные, крепкие. Занимаемся каждый день и по выходным тоже, бывает, в субботу и воскресенье. Каждый день тренировка у меня по два часа», - рассказал победитель соревнований по дзюдо Магомед Ашурлаев.

И все это делается для того, чтобы достичь главной цели.

«Стать олимпийским чемпионом и на Олимпиаде поднять российский флаг и прославить Пензенскую область», - поделился планами Магомед.

Ксения Теплова занимается дзюдо уже пять лет. За это время тоже успела заработать немало медалей. Однако именно на этих состязаниях подняться на пьедестал почета ей не удавалось. Впрочем, дорогу осилит идущий, и вот пензячка стала бронзовым призером.

«Они сильные, я волновалась, но все-таки заняла третье место», - прокомментировала Ксения.

«Данные соревнования являются подготовкой наших юношей к финалу федерального округа и России. В 2022 году наши дети примут участие в соревнованиях Приволжского федерального округа и финале России», - добавил председатель федерации дзюдо Пензенской области Николай Барашкин.

Пока что спортсмены отдыхают и набираются сил.