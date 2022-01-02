Сетевое издание|18+|Воскресенье|2 янв 2022|17:36
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-11oC
-10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-15oC
-14oC
Завтра | Облачно |

Спорт

Юный пензенец выиграл окружные соревнования по дзюдо

Печать

Магомед Ашурлаев стал победителем на окружных состязаниях по дзюдо, которые прошли в преддверии Нового года в Ульяновске: несколько весовых категорий, более сотни спортсменов. На его счету - более 30 выигранных турниров, теперь в копилке наград - еще одна медаль.

«Победы достаются нелегко, ребята тоже были сильные, крепкие. Занимаемся каждый день и по выходным тоже, бывает, в субботу и воскресенье. Каждый день тренировка у меня по два часа», - рассказал победитель соревнований по дзюдо Магомед Ашурлаев.

И все это делается для того, чтобы достичь главной цели.

«Стать олимпийским чемпионом и на Олимпиаде поднять российский флаг и прославить Пензенскую область», - поделился планами Магомед.

Ксения Теплова занимается дзюдо уже пять лет. За это время тоже успела заработать немало медалей. Однако именно на этих состязаниях подняться на пьедестал почета ей не удавалось. Впрочем, дорогу осилит идущий, и вот пензячка стала бронзовым призером.

«Они сильные, я волновалась, но все-таки заняла третье место», - прокомментировала Ксения.

«Данные соревнования являются подготовкой наших юношей к финалу федерального округа и России. В 2022 году наши дети примут участие в соревнованиях Приволжского федерального округа и финале России», - добавил председатель федерации дзюдо Пензенской области Николай Барашкин.

Пока что спортсмены отдыхают и набираются сил.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте