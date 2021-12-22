В Пензе спортсмены отметили День отечественного хоккея

22.12.2021 | 21:14

Не всем юным воспитанникам пензенской спортивной школы по хоккею сразу легко даются первые шаги на льду, тем более тренировки. Но именно так закаляется спортивный характер и дух будущих чемпионов.

«Любовь к хоккею заключается не только в том, чтобы гонять шайбу, - это еще дисциплина, командный дух, товарищество в команде, чтобы все были друг за друга», - подчеркнул тренер спортивной школы по хоккею Александр Брыкин.

В группе на год старше ребята уже заметно увереннее держатся на льду. Примерно в их возрасте в хоккей пришел и Сергей Блохин, директор пензенской спортивной школы. Ее история началась в 1964 году.

«Первым директором был Юрий Андреевич Есенин, я его воспитанник. Условия были жесткие, был открытый «Темп», не хватало раздевалок, один энтузиазм. Благодаря нашим тренерам - это Василий Иванович Ядренцев, Копенкин Владимир Васильевич, - другим наставникам возрождалась школа пензенского хоккея», - сообщил Сергей Блохин.

Она внесла огромный вклад в историю развития всего отечественного хоккея и заслужила поздравления в честь 75-летия вида спорта.

Пензенская школа подготовила ряд спортсменов всесоюзного, российского и мирового уровней. Семеро ее воспитанников стали олимпийскими чемпионами - таким результатом может похвастаться еще только Челябинск. Два выпускника, Антон Слепышев и Клим Костин, - кандидаты в национальную сборную на Играх в Пекине. Никита Смирнов, возможно, выступит в составе молодежной команды на чемпионате мира.

«Я хочу поздравить всех ветеранов хоккея, болельщиков, юных воспитанников и ту плеяду тренерского состава, которая работает сейчас, и пожелать всем здоровья, процветания и дальнейших спортивных успехов», - произнес Сергей Блохин.