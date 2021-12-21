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Спорт

В Пензе состоялся межрегиональный турнир по следж-хоккею

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В Пензе впервые организовали межрегиональный турнир по следж-хоккею. Все игры прошли на льду «Дизель-Арены».

За призы Деда Мороза боролись спортсмены с ограниченными возможностями здоровья из Балакова, Саратова и Пензы. Каждая из команд сыграла по два матча.

К турниру ребята готовились долго и тщательно.

«Новичкам сначала трудно, а потом - уже нет. Я занимаюсь пять лет, мне нравятся в хоккее скорость, адреналин. Нужно хорошо тренироваться, чтобы забивать», - пояснил капитан команды «Волга-следж» Иван Ефимов (г. Саратов).

Артем Зацепин - капитан пензенских «Крыльев мечты». Команда была организована год назад.

«Сейчас главное - чтобы новички не растерялись и мы, опытные игроки, их поддержали и сами показали хорошую игру. Я верю в команду, мы сможем показать достойную игру, три периода по 15 минут «грязного» времени. Две девчонки у нас заявлены на турнир», - рассказал он.

«Разницы абсолютно никакой с обычным хоккеем нет: играют так же вратарь, пятерка (три нападающих, два защитника) плюс замена - все, как в стандартном хоккее. Единственное - на санях, а экипировка даже одинаковая практически», - отметил тренер команды «Крылья мечты» Илья Жуков.

В итоге победителем турнира стала команда из Саратова, на втором месте - спортсмены из Балакова, на третьем - пензенцы.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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