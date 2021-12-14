Пензенцы приняли участие в чемпионате России по кибатлетике

14.12.2021 | 20:33

Пензенская команда впервые приняла участие в чемпионате России по кибатлетике - это соревнования между людьми с протезами рук, ног или теми, кто передвигается в колясках с электроприводом. На состязаниях в Москве собрались спортсмены из 33 регионов страны.

В составе пензенской сборной участвовали четыре человека. Тимур Тымкив выступал в классе «протезы голени» и занял IV место. Своим результатом для первого раза доволен.

«На самом деле было много конкурентов - более 70 человек. Моя задача была в том, чтобы пройти полосу препятствий, которая состояла из нескольких этапов. Каждый этап заключался в определенном количестве баллов, и еще надо было уложиться по времени», - рассказал Тимур Тымкив.

Екатерина Змияк, которая в мае стала первой на межрегиональных соревнованиях, не смогла повторить свой результат на чемпионате России. Во время турнира панель управления коляски дала сбой.

Двое других участников, Сергей Дош и Анжелика Андреева, боролись за призовые места, но трасса оказалась слишком сложной для их возможностей. Но в целом своим спортивным почином пензенские кибатлеты остались довольны и готовы тренироваться и состязаться дальше.