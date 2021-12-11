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Спорт

Пензенским спецклассам по плаванию исполнилось 50 лет

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Пловцы и их наставники встретились в музее спорта, чтобы вспомнить историю развития дисциплины в регионе и тех, кто стоял у ее истоков. 50 лет назад в качестве эксперимента был создан первый спортивный класс.

«Мы очень дружили, вместе ездили на все соревнования, вместе плавали, вместе отдыхали. К концу 10-го класса плавала только я одна», - рассказала заслуженный тренер России по плаванию Галина Долгова.

Потом Долгова в качестве тренера уже сама набрала свой первый спецкласс. Иван Ломовцев, ее подопечный, стал сотым мастером спорта в Пензенской области. Молодой человек до сих пор вспоминает эти одновременно и сложные, и счастливые годы. В 6:00 ежедневно перед основными уроками у пловцов начиналась тренировка.

«Мы дети, желаем поспать, жалуемся тренеру: «Галина Вячеславовна, ну зачем так рано? Ну дайте поспать! Хоть бы на полчаса попозже?» Она отвечала: «Ребята, ничего - отоспитесь на том свете!» - процитировал мастер спорта по плаванию Иван Ломовцев.

Галина Долгова воспитала не одно поколение талантливых спортсменов. Среди них - пятикратная чемпионка Сурдлимпийских игр Ольга Ключникова. Ее Галина Вячеславовна тренирует уже 25 лет.

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Источник — ТРК «Наш дом», Ольга Сальникова
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