Спорт

Хоккеисты «Дизеля» проведут следующую игру в Ижевске

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«Дизель» прервал серию поражений из семи матчей подряд. В Перми пензенские хоккеисты встретились с местным «Молотом» и одержали волевую победу.

В первом периоде болельщики заброшенных шайб не увидели, но уже в начале второго подопечные Алексея Медведева смогли отличиться в большинстве.

Самым результативным оказался третий отрезок игрового времени: Егор Жданов удвоил преимущество «Дизеля», однако «Молот» ответил сразу тремя шайбами.

Сурские хоккеисты смогли собраться после удаления в команде «Молота». За пять минут до конца матча Алексей Долбин сравнял счет, а затем Никита Ли - уже в равных составах - снова огорчил пермяков и принес пензенцам долгожданную победу.

Следующий матч команда Алексея Медведева проведет в Ижевске 4 декабря.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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Гость||

Опять лузеры продуют.

А голопузы набухаются

Гость||

А на субботник они когда пойдут позор отрабатывать?

Имя: Гость
Комментарий:

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