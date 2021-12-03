Хоккеисты «Дизеля» проведут следующую игру в Ижевске

«Дизель» прервал серию поражений из семи матчей подряд. В Перми пензенские хоккеисты встретились с местным «Молотом» и одержали волевую победу.
В первом периоде болельщики заброшенных шайб не увидели, но уже в начале второго подопечные Алексея Медведева смогли отличиться в большинстве.
Самым результативным оказался третий отрезок игрового времени: Егор Жданов удвоил преимущество «Дизеля», однако «Молот» ответил сразу тремя шайбами.
Сурские хоккеисты смогли собраться после удаления в команде «Молота». За пять минут до конца матча Алексей Долбин сравнял счет, а затем Никита Ли - уже в равных составах - снова огорчил пермяков и принес пензенцам долгожданную победу.
Следующий матч команда Алексея Медведева проведет в Ижевске 4 декабря.
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Опять лузеры продуют.
А голопузы набухаются