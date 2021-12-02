Пензенская «Юность» обыграла красноярских баскетболисток

Пензенские баскетболистки прервали серию поражений. В Красноярске состоялась встреча с дублером «Енисея».
Для «Юности» решающими оказались две первые четверти. Девушки смогли переиграть хозяек паркета, и это была серьезная заявка на победу. На большой перерыв спортсменки ушли при счете 40:21.
Третья 10-минутка стала провальной: баскетболистки «Енисея-2» воспользовались ошибками гостей и сократили отрыв - 39:45.
В четвертом игровом отрезке соперницы попытались изменить исход матча, но «Юность» победу не отдала - 63:60 в пользу пензячек.
Лучшими игроками стали Вера Фомичева, Мария Крыжановская и Ксения Васильева.
Повторно команды встретятся в пятницу, 3 декабря.
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