Пензенская «Юность» обыграла красноярских баскетболисток

02.12.2021 | 20:12

Пензенские баскетболистки прервали серию поражений. В Красноярске состоялась встреча с дублером «Енисея».

Для «Юности» решающими оказались две первые четверти. Девушки смогли переиграть хозяек паркета, и это была серьезная заявка на победу. На большой перерыв спортсменки ушли при счете 40:21.

Третья 10-минутка стала провальной: баскетболистки «Енисея-2» воспользовались ошибками гостей и сократили отрыв - 39:45.

В четвертом игровом отрезке соперницы попытались изменить исход матча, но «Юность» победу не отдала - 63:60 в пользу пензячек.

Лучшими игроками стали Вера Фомичева, Мария Крыжановская и Ксения Васильева.

Повторно команды встретятся в пятницу, 3 декабря.